​Arrenquen els concerts preliminars del concurs Sona 9 amb directes a Barcelona, València i Palma

Els concerts preliminars dels 18 grups novells participants al concurs Sona 9 comencen aquest setembre en escenaris de Barcelona, València i Palma. Les bandes catalanes actuaran els dies 1, 2, 3 i 10 d'aquest mes a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, els grups valencians es batran a La Sala de València el 17 de setembre i, l'endemà, ho faran els participants de les Illes, al Teatre Xesc Fortaleza de Palma. D’entre tots ells, el públic i el jurat elegiran els 5 semifinalistes que hauran de buscar una plaça a la final a tres que se celebrarà el 18 de novembre a la Sala Luz de Gas de Barcelona.Els 18 grups classificats en aquesta edició del Sona 9 són els catalans Lles, Irieix, Franc, Pol Bordas, Karla amb K, Efímer, Golíat, Les Buch, Cuarto Segunda, Joa Lwest, Paunezz i Remei de Ca La Fresca; els valencians Laura Esparza i Carlos Esteban, Òrbites i El Tio La Careta; i els illencs Reïna (Menorca), Verlaat (Menorca) i Escarràs (Mallorca).Les actuacions preliminars es faran amb totes les mesures sanitàries exigides, amb aforaments limitats, i a també es podran seguir i votar en directe per streaming a través dels webs enderrock.cat i iCat.cat. Després dels concerts, el jurat escollirà 4 dels 18 grups classificats, i el cinquè s'escollirà per vot popular entre els finalistes de cada sessió.Les cinc propostes semifinalistes hauran de superar les proves del concurs Sona 9 durant el mes d'octubre, que consten d'un concert acústic a iCat i la gravació d'una cançó original a Bucbonera Studios amb la producció de Joana Serrat i el suport tècnic de Tomàs Robisco. De la darrera fase en sortiran els tres finalistes que actuaran a la final del Sona 9 2020, prevista per al 18 de novembre a la sala Luz de Gas de Barcelona.El concurs Sona 9 ha tingut enguany una participació rècord, amb una xifra històrica de 139 grups i solistes inscrits, entre els quals s'han escollit els 18 candidats a guanyar aquesta cita consagrada de bandes novelles de Catalunya, País Valencià i les Illes. La vencedora de la darrera edició, la mallorquina Maria Jaume, publica el 4 de setembre el seu primer disc, Fins a maig no revisc, i iniciarà aviat la gira de concerts.

