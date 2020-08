Reunió d'urgència dels alcaldes de l’Arboç i Banyeres amb la Direcció de Saint-Gobain

Aquest dilluns a la una del migdia s’han reunit l’alcalde de l’Arboç, Joan Sans, i l’alcalde de Banyeres del Penedès, Amadeu Benach, amb la direcció de Saint-Gobain Glass a les seves instal·lacions de l’Arboç.

Els alcaldes han exposat la voluntat d’obrir una porta de diàleg entre l’empresa i les institucions, tan de la Generalitat com del Govern Central per trobar una solució a aquest anunci de tancament.



Els alcaldes de les dues poblacions més afectades per aquesta decisió, han manifestat la gravetat de la situació si finalment es produeix el tancament de la planta de Glass amb 122 llocs de treball directes i molts més d’indirectes per tot el Baix Penedès i en especial per les famílies afectades. A més, també han remarcat l’alt nivell de precarietat laboral que pateix la comarca, essent a més, la que té l’índex d’atur més alt de tot Catalunya.

Per la seva banda, la direcció de l’empresa ha manifestat que la inversió en un nou forn no la veu viable a causa de la saturació del mercat actual, trobant-se davant d’una situació molt complicada a curt termini. També ha comunicat que demà es reunirà amb el comitè d’empresa per explicar més concretament tot el full de ruta i les conclusions tècniques d’aquesta decisió, així com traslladar els detalls de la reunió d’avui amb els alcaldes.

Tant Joan Sans com Amadeu Benach han destacat en acabar la reunió, la voluntat de l’empresa a obrir un calendari de diàleg tan amb els ajuntaments afectats com amb la Generalitat i el Govern Central.

