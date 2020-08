Condemnen un australià a sis mesos de presó per saltar-se la quarantena i visitar la seva parella

Un home de Perth (Austràlia), de 31 anys, ha estat condemnat a sis mesos per haver incomplert les estrictes lleis de quarantena per la Covid-19 de l'Austràlia Occidental. L'home va utilitzar una escala per sortir del seu hotel per veure la seva xicota i ara haurà de passar un mes entre reixes després de suspendre la resta de la seva condemna.Quan va arribar a l'aeroport de Perth, l'home va proporcionar tres llocs on podia fer la quarantena obligatòria de 14 dies, però tots van ser rebutjats i se li va dir que anés a un hotel de la ciutat, segons explica el canal de televisió ABC Durant els tres dies següents, va fugir repetidament per la finestra de la seva habitació cap al terrat de l'hotel, des d'on va aconseguir baixar a un camí per trobar-se amb un còmplice que l'ajudava a sortir.Les càmeres de seguretat ho van gravar tot i el fugitiu va ser detingut per la Policia després de ser trobat en un armari d'una habitació. Els va dir als agents que era l'aniversari de la seva nòvia i que havia de veure-la per evitar una discussió.

