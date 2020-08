El moviment per l'alliberament de l'AP-7 celebra que falten 365 dies per la gratuïtat i rebutja la vinyeta

El moviment veïnal transversal 'Prou! AP-7 Gratuïta Ja!' s'ha reunit aquest dilluns a la tarda a l'accés a l'autopista AP-7 de Salou per celebrar que "només falten 365 dies" perquè s'alliberi la via, entre Salou i La Jonquera. La gratuïtat entre la frontera amb França i Alacant ha d'entrar en vigor el 31 d'agost del 2021. Per la plataforma és un fet "que hauria d'haver passat fa 20 anys", ha indicat el seu portaveu Llorenç Navarro. Alhora, des de l'entitat lamenten que la Generalitat vulgui implantar el sistema de vinyetes per utilitzar determinades carreteres. "És privatitzar la via pública. Estem descontents de que la Generalitat lluiti perquè nosaltres paguem", ha afirmat Navarro.Des de l'entitat s'han felicitat perquè d'aquí un any es podrà anar gratuïtament per l'AP-7 d'Alacant fins la Jonquera, en una via que es convertirà una autovia. Així, en el tram entre Salou i la frontera amb França s'eliminaran els peatges, tant els troncals com els d'accés. "Estem molt contents perquè es comencen a descomptar els dies", ha comentat Navarro.El portaveu ha defensat que el principal motiu de la seva lluita és la seguretat. "Podrem aconseguir salvar moltes vides. El 80% dels morts en vies com l'N-340 eren impossibles d'evitar en una carretera d'un sol carril", ha apuntat per reclamar el pas gratuït de vehicles per l'autopista. Una mesura que també permetrà "dignificar territoris i no estar discriminats", en referència a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.Aquesta reducció de la sinistralitat però, pel moviment veïnal transversal corre perill. Consideren que si s'implanta la vinyeta que promou la Generalitat, tornarà a pujar. "La vinyeta és privatitzar la via pública i farà augmentar la sinistralitat", ja que, en la seva opinió, molts vehicles passaran per carreteres en més males condicions per estalviar-se pagar. "No hi ha diners que valguin la vida d'una persona. Ens ofèn que parlin de diners quan realment lluitem per la seguretat de les persones", ha defensat Navarro.Amb tot, ha demanat que totes les vies siguin "obertes i gratuïtes". Així com "mantingudes i construïdes per l'Estat espanyol". "I que siguin gestionades per empreses públiques, amb treballadors públics. Ja n'hi ha prou de privatitzar", ha emfatitzat. "A vegades estem pagant una obra 5.000 vegades de més. Si no són bons gestors, que no es posin en política", ha exposat.

