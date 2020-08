Quan es jugaran els Barça-Madrid? Quin serà el primer partit? Així queda el calendari de la Lliga

⚠️ OFICIAL | ¡Ya tenemos el calendario de la próxima temporada en Primera División!



➡️ Haz clic aquí para descargarlo: https://t.co/MXnJ918Fx6#SorteoCalendario pic.twitter.com/VvgamMUGCx — RFEF (@rfef) August 31, 2020

La Lliga ja té el calendari sencer per a la temporada 2020/21. El sorteig ha decidit que els clàssics entre el Barça i el Madrid es disputin el 25 d'octubre al Camp Nou i, la tornada, l'11 d'abril al Santiago Bernabéu.El calendari d'aquesta temporada, igual que en l'anterior, és asimètric, pel que l'ordre dels partits de la primera volta no coincideix amb la segona. El Barça estrenarà la temporada amb el Vila-real al Camp Nou... tot i que el partit correspongui a la jornada tres.Les dues primeres jornades (contra l'Elx i l'Athletic Club) es jugaran entre el gener i el març per compensar els clubs que van jugar la fase final de les competicions europees i el play-off d'ascens. L'últim partit de la temporada serà al camp de l'Eibar, tal com indica el calendari sencer que ha compartit la Federació.Com és habitual, el dia de Nadal no hi haurà partits de la Lliga, però sí que n'hi haurà les jornades del 23 de desembre (Valladolid-Barça) i el 30 de desembre (Barça-Eibar).

