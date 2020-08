Puigdemont desconnecta del PDECat: totes les conseqüències de la ruptura

Les professons...

Per Saltarribes el 31 d'agost de 2020 a les 21:12 0 0

Si Jxcat no aconsegueix els resultats a les properes eleccions de ser primera força a catalunya, i que el Puigdemont no sigui president de Catalunya, ja es poden preparar-se que desprès que diran que la culpa es del chachacha, les professons entren i surten pel mateix lloc, i tota la herencia de Pujol i del Mas, l´han exterminat, ara l´unic responsable sira el Puigdemont aquest Gironi, ha matat tots els de Barcelona, Tarragona i Lleida, la convergencia difinitivament ha quedat eliminada, ara veurem si els seus votans voten altres formacions per venjança a Jxcat...clar els han deixat sense moma...uffffffffff