Els noms borbònics encara regnen al nomenclàtor de Barcelona

Passeig de Joan de Borbó Foto: Ricard Novella

Passeig d'Isabel II. Foto: Ricard Novella

Carrer de la infanta Isabel Foto: Ricard Novella

L'Ajuntament de Barcelona va retirar la Medalla d'Or de la ciutat al rei emèrit Joan Carles de Borbó el 27 d'agost passat, just després de fer-se pública la seva sortida de l'estat espanyol arran del cas de corrupció que l'assetja i la Casa Reial anunciés que s'ha instal·lat als Emirats Àrabs. La proposta, presentada per ERC i Junts per Catalunya, va ser aprovada amb l'abstenció dels comuns i el vot en contra de PSC, Ciutadans i PP. Barcelona pel Canvi, la formació liderada per Manel Valls, no va participar en la votació.La figura de Joan Carles de Borbó ja va patir una "sanció" en ple procés sobiranista. L'abril del 2017 l'Ajuntament de Barcelona va decidir foragitar el seu nom de la que torna a ser la plaça del Cinc d'Oros, nom popular amb què sempre ha estat coneguda la cruïlla entre el passeig de Gràcia i la Diagonal.L'ocupació franquista de l'any 1939 va suposar l'intent d'anorrear tota la memòria popular i republicana, cosa que es va reflectir també en el nomenclàtor. Els Cinc d'Oros van passar a dir-se plaça de la Victòria. Així va ser fins al 1981, quan es va canviar el nom per plaça de Joan Carles I.Era el moment en què la imatge del monarca era més popular, just després de l'intent de cop d'estat del 23-F. Després, el descrèdit de la institució, a mesura que anaven coneixent-se aventures i escàndols, va acabar fent impossible mantenir el nom del rei emèrit en un lloc amb un nom tan arrelat com el Cinc d'Oros.El monarca emèrit ja no té medalla d'or ni nom al nomenclàtor de la ciutat, però el cert és que Barcelona té encara una important presència monàrquica i borbònica a l'espai públic, on el nom de l'emèrit encara llueix a la Diagonal en un lloc com l'antic Hotel Juan Carlos, actualment Hotel Fairmont Barcelona Juan Carlos I. Molts noms de carrers i passejos recorden encara figures de la dinastia regnant, tot i que ERC va proposar el 2015 "desborbonitzar" els carrers de Barcelona A Ciutat Vella, a tocar del mar, hi ha el passeig que porta el nom del pare del monarca emèrit i avi de Felip VI, Joan de Borbó i de Battenberg (1913-93). Fill d'Alfons XIII, es va posar a les ordres de Franco per combatre a la Guerra Civil, però el dictador -que sempre va ser més astut que ell- no li ho va permetre adduint motius de seguretat i prudència. Després, es va enfrontar a Franco i va defensar una sortida democràtica per a Espanya, per la qual cosa el dictador el va descartar com a successor i va apostar pel seu fill. La seva oposició a la dictadura el va fer simpàtic a sectors antifranquistes.Es troba a Sarrià-Sant Gervasi i recorda la figura del rebesavi de l'actual monarca. Alfons XII va viure entre 1857 i 1885. El setembre del 1868, va haver d'exiliar-se a França amb la seva mare Isabel II, després que triomfés la revolució militar dirigida pel general català Joan Prim. Però uns anys més tard, després del cop d'estat del general Martínez Campo, va tornar, aquest cop com a rei. Va ser a Alfons XII a qui es va presentar el Memorial de Greuges, primera vindicació del catalanisme modern. Per cert, sense que hi hagués cap resposta positiva.Si ja és sorprenent que Alfons XII tingui lloc al nomenclàtor, molt més ho és que també hi sigui la seva mare, que va tenir un regnat llarg (1833-68) caracteritzat per la corrupció i els escàndols de tot ordre a Palau. Isabel II duia una vida frívola i les seves aventures amoroses van degradar la imatge de la corona, contribuint al seu derrocament per Prim. Va morir a l'exili a París el 1904.Maria Josepa Amàlia de Saxònia. Va ser la tercera esposa del rei absolutista Ferran VII, un dels més sanguinaris de la història d'Espanya, mort el 1833. Es va batejar així el 1947.El conegut passeig que porta de la plaça d'Espanya fins als peus del Palau Nacional du el nom de la dona d'Alfons XII i mare d'Alfons XIII, que va ser reina regent d'Espanya entre 1885 i 1902.A Sarrià-Sant Gervasi. Porta el nom de la que va ser dona d'Alfons XIII i àvia del rei emèrit, morta el 1969. Com molts d'aquests carrers, va ser batejat amb el nom monàrquic després del 1939. Durant la República, va dur el nom de Mariana Pineda, l'heroïna liberal de Granada executada durant el regnat de Ferran VII. Té també uns jardins a l'Eixample a nom seu.Situat a la part sud de les instal·lacions del Port.El nomenclàtor de Barcelona és generós quan es tracta dels Borbons. Hi ha un membre de la nissaga que té dos carrers a nom seu, que ja és tenir. Es tracta d'Isabel de Borbó i Borbó, (1851-1931), de qui no es coneix cap vincle especial amb Barcelona o amb Catalunya. Sigui com sigui, té en honor seu dos llocs al nomenclàtor:Està situat a Sarrià-Sant Gervasi. El carrer es va batejar com a tal l'any 1939, poc després de l'entrada dels franquistes a Barcelona.Pocs saben de quina princesa es tracta. Doncs és la mateixa, Isabel de Borbó i Borbó (Madrid, 1851 - 1931), la infanta que va ser proclamada princesa d'Astúries abans de néixer el seu germà, el futur rei Alfons XII.

