Fins a 23.500 nous contagis a l'Estat des de divendres

El director del Centre d’Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha informat de 23.572 casos de positius per Covid-19 registrats al conjunt de l'estat espanyol des de divendres. Del total, 7.457 s'han registrat a la Comunitat de Madrid i 3.206 a Catalunya, segons dades del Ministeri de Sanitat.Només aquest diumenge es van registrar 2.489 positius i en la darrera setmana han mort 141 persones. Simón reconeix que les xifres de contagi són "altes" però assegura que són "estables". Segons les dades oficials, el 50% dels nous diagnòstics són de persones asímptomàtiques i més de la meitat tenen menys de 40 anys.En l'última setmana s'han registrat 1.656 ingressos a hospitals i 133 en Unitats de Cures Intensives (UCI). Actualment hi ha 6.957 pacients ingressats per Covid-19 al conjunt de l'Estat i 846 a la UCI.Simón ha assegurat que la situació epidemiològica encara és lluny d'amenaçar amb col·lapsar els hospitals. L'índex d'ocupació hospitalària al conjunt de l'Estat és del 6%, tot i que en algunes comunitats és superior. És el cas de la Comunitat de Madrid (16%) i l'Aragó (13%).El director del Centre d’Emergències Sanitàries, ha assegurat que la probabilitat de transmissió del virus a les escoles és "ínfima" si es respecten les mesures de prevenció, com la higiene de mans i la distància física.Simón ha demanat cautela a l'hora de valorar el paper de transmissors de la Covid-19 que poden tenir els infants, assegurant que encara no hi ha estudis prou concloents per obtenir respostes. Aquest dilluns, el Departament de Salut ha assegurat que el risc d'obrir escoles és "mínim", basant-se en les conclusions d'un estudi de la Vall d'Hebron. La investigació conclou que la transmissió del virus d'infants a adults és baixa Simón ha apuntat que que la incidència de la Covid-19 entre menors de 20 anys i nens és “més alta del que ho va ser al seu moment” i se situa només per darrere les persones entre 29 i 30 anys. Segons Simón, els més afectats són els menors d’entre 16 i 17 anys “que tenen una vida social més important”, però “tots els grups en edat escolar tenen incidències relativament altes”, malgrat que “la majoria són asimptomàtics i tenen un quadre molt lleu”.

