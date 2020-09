Cinc grans propostes per fer turisme actiu a Catalunya

10 raons excel·lents per fer senderisme a Catalunya

1. Diversitat de paisatges per a la pràctica del senderisme

2. Camins a tocar del mar

3. Més del 30% del territori, protegit i sostenible

4. 15 parcs naturals i un parc nacional

5. Gran riquesa cultural i gastronòmica

6. Els Pirineus de Catalunya, icona d’alta muntanya

7. Cims emblemàtics

8. Propostes de senderisme per a tots els públics

9. Infraestructures de qualitat preparades per al senderista

10. Clima mediterrani

Caminar és la manera més senzilla de conèixer un territori, de copsar-ne tots els detalls, de reconèixer el paisatge a cada pas. A Catalunya hi ha moltes rutes per a tots els caminants. Des dels cims més alts dels Pirineus de Catalunya fins a les platges de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, l’amant del senderisme pot triar entre una infinitat d’itineraris, en una regió amb molta tradició excursionista. Tens moltes raons per venir a fer senderisme a Catalunya , aquí te’n donem 10 d’importants.Amb poc més de 32.000 km2, Catalunya pot semblar un territori petit, però és enorme pel que fa a riquesa natural i diversitat. Des dels cims que superen els 3.000 metres d’altitud fins a les platges més recòndites i solitàries es despleguen una infinitat de paisatges únics on es pot gaudir de la natura a peu.Entre el mar i la terra, els camins de ronda són la millor opció per gaudir dels paisatges marítims a peu i arribar a racons de costa impossibles. Són itineraris que ressegueixen el litoral català i permeten admirar cales i penya-segats impressionants.Amb més del 30% del territori protegit, Catalunya és impulsora d’un model de turisme responsable, sostenible amb el medi ambient i socialment inclusiu i accessible. Un tipus d’activitat turística que proporciona al visitant propostes amb valor afegit i aconsegueix que el viatger contribueixi a conservar el territori. Catalunya ha estat la primera destinació integral a rebre la certificació Biosphere Responsible Tourism a escala mundial. Així mateix, 7 dels parcs naturals catalans disposen de la Carta Europea de Turisme Sostenible, que certifica el seu compromís per aplicar els principis del turisme sostenible.Els Parcs naturals són espais naturals de gran bellesa i paratges que conviden a connectar amb la natura. Cadascun té un encant especial. El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’únic de Catalunya, té gairebé 200 estanys envoltats de cingleres i una gran riquesa en flora i fauna. Ben diferent és el paisatge del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb més de 40 cràters, o el Parc Natural del Delta de l’Ebre, Reserva de la Biosfera per la UNESCO i l’hàbitat aquàtic més extens de Catalunya.Catalunya ofereix un extens i valuós patrimoni cultural que es pot descobrir caminant entre esglésies romàniques, monestirs, castells, conjunts arqueològics, jaciments prehistòrics, pobles medievals i antigues carreteres romanes. A més a més, la riquesa gastronòmica que ofereix el territori fa que sigui un plaer asseure’s a taula i tastar els seus plats després d’un dia de ruta. A Catalunya s’elabora una cuina basada en la qualitat i el producte de proximitat, inspiradora de propostes de cuiners reconeguts internacionalment.Als Pirineus de Catalunya es respira naturalesa en estat pur. Muntanyes amb pics de fins a 3.000 metres, abastables i accessibles, i una gran concentració de llacs, boscos i prats frondosos. Indrets que encara no han estat transformats per l’ésser humà. Entorns naturals de gran bellesa i paratges ideals on perdre’s i retrobar la intimitat perduda.Pics mítics que amaguen unes vistes espectaculars sobre el territori i que s’han convertit en referents de muntanya tant per als catalans com per als visitants. La Pica d’Estats, el cim més alt de Catalunya; el Pedraforca, amb els seus dos cims en forma de forca que són coneguts per muntanyencs d’arreu del món; el Puigmal; el Besiberri sud, i el Tuc de Molières són alguns dels més emblemàtics.A Catalunya cada senderista disposa de múltiples itineraris per escollir. Hi ha excursions de mitja jornada, rutes de dia sencer, travesses de dos o tres dies i, per als més experimentats, itineraris de llarg recorregut que s’allarguen tota una setmana o més. Les possibilitats són infinites gràcies als 9.000 km de camins i senders que ofereix el territori.Hotels, cases de turisme rural, albergs, càmpings… Cadascun amb la seva personalitat, a Catalunya hi ha allotjaments per a tots els gustos que ofereixen espais de qualitat i adaptats a les necessitats dels senderistes. El descans i el relax d’una caminada estan garantits.El clima mediterrani es caracteritza per oferir uns estius calorosos i uns hiverns suaus. La varietat topogràfica fa que als Pirineus de Catalunya les temperatures siguin més fresques de mitjana, mentre que a les comarques interiors de Terres de Lleida faci més calor al juliol i a l’agost. Les pluges es concentren entre maig i juny.