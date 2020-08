Lady Gaga és la primera artista que guanya el «Tricon Award» als premi MTV

Lady Gaga ha estat la principal estrella d'una gala fora de sèrie dels premis MTV, on no hi ha hagut públic a causa del coronavirus. L'artista ha estat la primera en guanyar el premi Tricon MTV, que li reconeix els mèrits per saber cantar, ballar i actuar.Però més enllà d'aquesta fita, Gaga també ha destacat per la seva espectacular actuació durant la gala i per les seves originals mascaretes.Per altra banda, el videoclip de The Weeknd Blinding lights ha estat guardonat com el millor de l'any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor