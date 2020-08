Denuncien un increment de narcopisos al Raval

El col·lectiu Acció Raval denuncia un increment de narcopisos al barri, que segons asseguren s'ha començat a produir des del final del confinament provocat per l'epidèmia. Acció Raval xifra en 27 els punts de venda actius a la zona i asseguren que diverses "màfies" s'han enfortit per controlar el tràfic de droga en aquest barri de Barcelona.Així, segons expliquen en un comunicat, els narcopisos al barri han passat dels cinc que hi havia durant el confinament als 27 actuals. Acció Raval assegura que té constància de la titularitat de 13 dels pisos.Segons el seu recompte, vuit pertanyen a entitats financeres i fons d'inversió -sense especificar quins-, tres estan gestionats per l'Ajuntament o la Generalitat i dos són propietat de particulars. "El problema dels habitatges buit és un fidel aliat de les màfies i la deixadesa dels seus propietaris contribueix a la nostra inseguretat", denuncien.Acció Raval assenyala com a origen del problema la lentitud de les administracions a l'hora d'entregar habitatges buits al circuit de protecció oficial i també l"especulació" dels fons d'inversió. "La majoria de vegades no denuncien als narcotraficants. En canvi, sí que desnonen a les famílies que no poden pagar", insisteixen.

