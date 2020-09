El Barça es comença a renovar amb el retorn de Rakitic al Sevilla

Ivan Rakitic és el primer jugador que surt del Barça en el marc de la renovació de la plantilla promesa per la directiva i que ha d'executar Ronald Koeman. El nou tècnic ja havia comunicat al migcampista que no comptava amb ell, així com ho va fer també amb Luis Suárez, Arturo Vidal i Samuel Umtiti.El croat, qüestionat pel seu rendiment les últimes temporades i amb contracte per una més, torna al Sevilla, que pagarà 1,5 milions més 9 d'opcionals com a traspàs. El 2014 va arribar al Barça procedent del club andalús a canvi de 18 milions d'euros, i es va convertir en un jugador imprescindible per a Luis Enrique, amb qui va guanyar un triplet.En sis temporades al Camp Nou, Rakitic ha jugat ha guanyat quatre Lligues, quatre Copes del Rei, una Champions, un Mundial de Clubs, tres Supercopes d'Espanya i una d'Europa. En aquest temps ha disputat 308 partits amb el club, en els quals ha marcat 36 gols i ha repartit 40 assistències. Aquest dimecres a les 11 s'acomiadarà amb un acte i una roda de premsa telemàtica.

