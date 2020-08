ERC surt de l'equació de l'estabilitat de Sánchez

ERC ha insistit els últimes dies, per boca dels seus principals dirigents, que no serà possible passar a un segon estadi de la negociació amb la Moncloa -com l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat- si no es compleixen els acords més bàsics. La contrapartida per a la investidura de Pedro Sánchez era la posada en marxa de la taula de negociació. Però l'instrument de diàleg entre governs, que es va reunir per primer cop a finals de febrer, no s'ha tornar a convocar. I els republicans han actualitzat el seu avís: sense taula de negociació no hi ha marge per avançar en les aliances que van cristal·litzar a la investidura. ERC, doncs, no se sent interpel·lada per la crida a l'estabilitat que el president espanyol ha formulat aquest dilluns davant de les principals veus del món financer i social de l'Estat.En l'arrencada del curs polític després de l'interval d'estiu, el partit d'Oriol Junqueras ha volgut fixar posició sobre els comptes, encara més després que la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, avalés la via de Ciutadans per aprovar els pressupostos mentre posava en dubte la predisposició d'ERC a negociar. Els republicans, molestos amb la Moncloa, fa temps que observen el flirteig del PSOE amb Ciutadans, una relació de confiança que també neguiteja Unides Podem."Que no ens posin d'excusa si volen fer un gir a la dreta", ha afirmat la secretària general adjunta, Marta Vilalta, en resposta a Calvo , que havia recordat a RNE que Junqueras ja havia plantejat la negativa independentista a aprovar els comptes al Congrés. "Ens sembla al·lucinant", ha reblat Vilalta, que ha tornat a posar èmfasi en l'amnistia i el diàleg com a premisses.Soci preferent en l'arrencada de la legislatura, ERC ha anat perdent centralitat en les preferències dels socialistes espanyols, que durant l'estat d'alarma ja van abraçar el suport de Ciutadans, decidit a fer de partit frontissa en l'etapa post-Rivera. Els republicans adverteixen la Moncloa que, si vol explorar el seu suport, hi ha d'haver un "clima favorable". "Això vol dir obrir la negociació del conflicte amb Catalunya", ha concretat Vilalta. El cap de files d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, es reunirà aquest dijous amb Sánchez a la Moncloa, en el marc de la ronda de trobades que dimecres encetarà el líder del PSOE.En els últimes dies no hi ha hagut contactes directes entre Sánchez i Aragonès. Tampoc se'n preveuen aquesta primera setmana de setembre, tal com exposen ades de l'entorn del vicepresident del Govern. En relació als pressupostos, insisteixen aquestes fonts, el més prioritari és obtenir una proposta de fons abans d'entrar en la concreció dels comptes. Però, tot això, asseguren a ERC, ha d'anar precedit de concrecions per avançar en el diàleg que fins ara no s'han produït.Si Sánchez considera que pot prescindir d’ERC en l'equació per aprovar els pressupostos és perquè, per molt que Podem amenaci de donar suport als comptes si els pacta amb Ciutadans, no percep com a real la possibilitat que Pablo Iglesias trenqui el govern. A hores d’ara, està més en discussió quines seran les aliances que no pas el contingut dels propis pressupostos i Podem tem que aquest s’acabi esbossant fora de la coalició. Els comuns ja han aixecat la veu aquest dilluns per reclamar a Sánchez que s’avingui a negociar els comptes amb els seus socis en comptes de prioritzar el partit taronja.Però el president espanyol té entre cella i cella garantir l’estabilitat. Ho ha deixat ben clar en la conferència batejada amb l'enunciat Espanya pot. La petició d’unitat que ha repetit com un mantra al llarg de tota la intervenció anava dirigida al PP, però també a tota la cúpula de l’íbex-35 que, des de l’inici, va veure amb recances l'aliança del PSOE amb Podem. La fotografia de l'audiència de la conferència ja ha estat tot un missatge. Entre els assistents hi eren Ana Botín (Santander), Isidre Fainé (La Caixa), Antonio Garamendi (CEOE), Carlos Torres (BBVA), Florentino Pérez (ACS), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia) o José María Álvarez-Pallete (Telefónica), entre d'altres.Sánchez considera que lligar curt aquells que el van fer caure l'any 2016 com a líder del PSOE és la clau per a la seva estabilitat. I en aquest propòsit sap que anar de la mà de Ciutadans i no d'ERC –a qui els poders fàctics associen a la inestabilitat- és una garantia. El president s’ha compromès davant la cúpula de l’Íbex-35 a garantir l'estabilitat en una legislatura "llarga i fructífera", però advertint que cal un "nou clima polític" de la mà del PP, fins ara més centrat en desgastar el govern que no pas en remar per afrontar el pitjor "drama" del segle provocat per una pandèmia inesperada. La penyora que pensa pagar és la d'incomodar Podem, que va néixer precisament com l'antítesi de l'auditori que avui ha celebrat les paraules de Sánchez.El principal argument dels socialistes per aquesta aposta és que no es pot continuar governant amb els pressupostos del PP i que, si ERC està atrapada en la cursa electoral amb JxCat, l'executiu ha de buscar aliances encara que sigui a costa de desfer la majoria de la investidura. Podem tem que aquesta tria estigui també associada a una rebaixa del segell progressista dels comptes. De fet, Sánchez manté el "no" a fixar un impost per a les grans fortunes.Els contactes preliminars per explorar fins a quin punt és possible aquesta "unitat" que Sánchez pregona començaran aquest dimecres amb el líder del PP, Pablo Casado. I no és casualitat que la segona en trepitjar la Moncloa sigui Arrimadas. Dijous serà el torn de Rufián, però abans del contacte la vicepresidenta Calvo ja ha donat per fet que no comptaran amb els republicans. Tampoc el PSOE, molt a pesar de Podem, ha mostrat especial interès en comptar amb el suport dels de Junqueras. Que el diàleg per afrontar el conflicte amb Catalunya no es reprengui no incentiva ERC a fer cap gest.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor