​Mor un excursionista després de caure per un barranc al Tuc de Saburó, a Espot

Un excursionista ha mort aquest dilluns al Tuc de Saburó, al terme municipal d’Espot, mentre realitzava juntament amb una persona més la ruta Carros de Foc. Segons han explicat des dels Bombers de la Generalitat , la persona accidentada hauria caigut mentre feia el cim, lloc on es dirigien en la jornada d’avui. Segons els Bombers, sembla ser que en arribar al cim, un dels excursionistes hauria patit una caiguda i s’hauria precipitat per un barranc, uns 150 metres.L'avís ha estat rebut a les 10:57h del matí pels serveis d'emergència, que fins al lloc dels fets han enviat una unitat aèria del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), els efectius de la qual han trobat el cos sense vida al fons d’una tartera. Juntament amb els Mossos d’Esquadra, posteriorment han evacuat el cos del lloc de l’accident. Fins al lloc s’han adreçat agents de la Unitat d’Intervenció en Muntanya de Mossos d’Esquadra per realitzar les tasques de policia judicial.

