​Arranquen el caixer d'un banc de Serinyà amb un camió grua i els Mossos el recuperen intacte

Nou robatori d'un caixer automàtic d'una entitat bancària a les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra busquen un grup de lladres que aquesta nit han arrancat el caixer d'una entitat bancària de Serinyà (el Pla de l'Estany) amb un camió grua. L'alarma ha saltat cap a les 3.15 hores de la matinada i, segons un testimoni, tres homes han arrancat el caixer de la sucursal de CaixaBank situada a l'avinguda Reverend Doctor Tussell i han fugit en direcció a Besalú (la Garrotxa).Immediatament els Mossos d'Esquadra han mobilitzat efectius per establir controls de carretera i pentinar els camins per on podrien haver fugit els lladres. El dispositiu ha donat fruits poca estona després, quan han localitzat els lladres intentant obrir el caixer. Quan han vist els Mossos, han fugit corrent pel bosc, deixant enrere el botí intacte.Els Mossos d'Esquadra han activat el pla per tancar la comarca, establir controls de carretera i pentinar els camins per on podrien haver fugit els lladres. Poca estona després, cap a les quatre de la matinada, han localitzat amagats al mig d'una zona boscosa un grup format per quatre o cinc sospitosos que, quan han vist arribar els policies, han fugit corrent.Els lladres han abandonat la grua, eines per manipular el caixer i han deixat enrere el botí intacte perquè encara no havien pogut obrir el caixer. Els Mossos han muntat un dispositiu per localitzar els sospitosos però, per ara, no ha donat fruits. En paral·lel, analitzen les imatges de càmeres de videovigilància que hagin pogut enregistrar el robatori.L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra investiga si aquest robatori està relacionat amb altres que hi ha hagut a la demarcació amb el mateix modus operandi i sospiten que els poden haver perpetrat un grup criminal especialitzat.A mitjans agost, quatre homes van estampar un camió-grua a la façana de l'oficina de CaixaBank del carrer de Morou de Riells i Viabrea (la Selva) i van arrancar el caixer.

