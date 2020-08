Arrimadas menysté els crítics que van denunciar la substitució de Roldán i apel·la als estatuts

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, s'ha referit a la crisi que viu el seu partit després de la defenestració de Lorena Roldán, elegida en primàries l'any passat, com a candidata a les eleccions catalanes. Roldán va ser forçada a renunciar aquest agost per ser substituïda per Carlos Carrizosa en una decisió presa per la permanent, el nucli reduït de direcció. Arrimadas ha assegurat que hi ha un comitè de garanties que estudiarà el cas i que cal esperar al que decideixi.Arrimadas ha dit que "no li preocupa" que quatre diputats del grup de Ciutadans al Parlament hagin presentat una denúncia davant la comissió de garanties considerant que s'han vulnerat els dets dels militants al designar un candidat que no ha passat per primàries i ha assegurat que els estatuts del partit permeten que la direcció designi un candidat en situacions excepcionals.Ha afirmat que negociarà els pressupostos generals de l'Estat amb Pedro Sánchez amb "responsabilitat", però que no entrarà a discutir "com es reparteixen els jutges", en al·lusió a la propera renovació del Consell General del Poder Judicial. Ha dit que Ciutadans negociarà perquè els comptes de l'Estat resolguin "els problemes dels espanyols". Sobre Podem, ha dit que entén que la formació de Pablo Iglesias es troba millor amb Bildu i ERC, però que Cs actuarà amb "esperit constructiu".En cap moment, però, ha volgut assenyalar que hi hagi línies vermelles en les negociacions dels pressupostos ni tampoc pel que fa a la presència de Podem en el govern espanyol. Arrimadas ha explicat que anirà a la reunió convocada properament amb Pedro Sánchez amb esperit constructiu i amb la voluntat de transmetre la necessitat de prorrogar els ERTO i la urgència d'una estratègia unificada per al retorn a l'escola, amb igualtat de drets i sense privilegis.

