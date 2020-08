MAPES El risc de rebrot ja és alt a 30 de les 42 comarques i a quasi el 90% de les ciutats

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre la incidència del coronavirus, els contagis detectats, els PCR fets o, en el cas de les comarques, les hospitalitzacions o les defuncions, tot amb dades d'entre el 21 i el 27 d'agost. L'Rt o velocitat de propagació mesura el nombre mitjà de persones infectades per cada persona infecciosa, mentre que el risc de rebrot es mesura per l'índex EPG, que combina l'Rt i la ràtio de positius recents. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.En ple compte enrere per a una obertura de les escoles amb el mínim de sotracs possibles , la pandèmia està lluny de controlar-se i cada cop s'expandeix més arreu del país . I és que, malgrat que els brots van començar en territoris molt concrets, ara ja 30 de les 42 comarques i quasi el 90% dels municipis de més de 20.000 habitants -55 de 62- ja es troben en un risc de rebrot elevat, tal com s'observa en el mapa superior. A la majoria del país, a més, la situació ha empitjorat en les últimes dues setmanes.Així ho apunten les dades del Departament de Salut i, pel que fa al risc de rebrot, responen als càlculs de l'índex EPG, el qual posa en relació la velocitat de propagació dels darrers set dies amb la incidència acumulada per 100.000 habitants de les últimes dues setmanes. Això permet saber si el risc de rebrot és baix (menys de 30), moderat (entre 30 i 70), moderat-alt (entre 70 i 100) o alt (més de 100). Les dades s'ofereixen per comarques i per als municipis de més de 20.000 habitants, a banda de set més d'especial atenció (Balaguer, Canovelles, les Franqueses del Vallès, Mollerussa, Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes i Vilafant).D'aquesta manera, 30 comarques i 61 dels municipis analitzats es troben en risc elevat de rebrot, i sis comarques i sis municipis més, en risc moderat-alt. Quatre comarques i un municipi tenen un risc moderat i tan sols dues comarques i un municipi, baix, tot això amb dades del 27 d'agost -per minimitzar l'impacte del retard en computar les dades-. La comarca en pitjor situació respecte el coronavirus és la Noguera (índex EPG de 811,7), seguida de l'Alt Urgell (571,9), la Cerdanya (391), el Pla d'Urgell (345,3) i el Ripollès (344,1), per bé que fins a 15 tenen un índex per sobre de 200.A diferència d'anàlisis anteriors, no hi ha massa clarianes no tenyides de vermell, més enllà de comarques aïllades, amb l'excepció de l'extrem nord-oest -Aran, Alta Ribagorça i Pallars Jussà- i el nord-est -Alt Empordà i Pla de l'Estany-. L'Alta Ribagorça, de fet, és l'única comarca sense cap cas de coronavirus durant les últimes dues setmanes, mentre el Solsonès és l'altra amb risc de rebrot baix (índex EPG de 24,4), el qual és moderat també al Pallars Sobirà (36,5), el Montsià (43), el Priorat (60,3) i l'Aran (61,4).Les comarques amb major risc de rebrot no són necessàriament les que han empitjorat més la situació els últims dies, tot i que l'evolució no permet ser massa optimistes, ja que 32 de les 42 han vist augmentar l'índex EPG les dues últimes setmanes i tan sols en sis s'ha reduït, mentre que, en quatre, s'ha mantingut força estable. On ha crescut més és a la Noguera (+478,7), la Cerdanya (+381,8), el Ripollès (+324,7) i l'Alt Urgell (+208), mentre que, on ha millorat més la situació és al Pallars Jussà (-227,6), seguit de lluny pel Pla de l'Estany (-94,3) i el Montsià (-57,2).Si es posa el focus en els municipis, el major risc es troba a dos dels analitzats més petits de 20.000 habitants, Canovelles (índex EPG de 1.396,5) i Balaguer (1.239,5). Els segueixen a molta distància Granollers (611,8), Cornellà de Llobregat (570,3), Salt (496,2), Sant Just Desvern (442,8), Gavà (438,4) i Mollerussa (429,8). L'únic municipi amb risc baix és Vilafant (15,2), analitzant perquè, en el seu moment va ser un focus que, per ara, sembla resolt -no així la veïna Figueres-, mentre que l'únic amb risc moderat és Lloret de Mar (33). Els altres municipis que no tenen risc alt -però sí moderat-alt- són Sant Joan Despí (74,8), Banyoles (74,9), Barberà del Vallès (80,5), Blanes (81,5), Vilassar de Mar (98) i, per molt poc, Amposta (99,1).Si es posa el focus en els nuclis locals amb més augment recent del risc de rebrot, encapçalen el llistat també dos dels municipis citats en pitjor situació, Balaguer (+659,6) i Sant Just Desvern (+328,8), seguits aquest cop per Pineda de Mar (+307,1), Cornellà de Llobregat (+304,9), Gavà (+296), Mollerussa (+257,9) i Salt (+248,3). En canvi, ha reduït molt el risc durant les dues últimes setmanes la ciutat que ara es troba en millor situació, Lloret de Mar (-202,7), per davant de Sant Adrià del Besòs (-188,9), Sant Joan Despí (-144), Banyoles (-139,1), Terrassa (-128) i Mollet del Vallès (-116).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor