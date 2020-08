Salut defensa que el risc d'obrir escoles és «mínim» per la baixa transmissió d'infants a adults

La transmissió de la Covid-19 d'infants a adults és baixa. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi de l'Hospital de la Vall d'Hebron, presentat aquest dilluns, i a través del qual el Departament de Salut defensa que el risc d'obrir les escoles a partir del 14 de setembre és "mínim".La consellera, Alba Vergés, ha reivindicat la recerca com a eina per "ampliar el coneixement i prendre millors decisions". També ha defensat l'increment de proves PCR per millorar l'anàlisi de la transmissió del virus i ha assegurat que a les escoles les mesures de prevenció estaran "interioritzades" des del primer dia. Entre les mesures de seguretat assenyalades per Vergés hi ha la ventilació de les aules, els grups estables, la higiene de mans i la distància física.Tot plegat després que l'estudi de la Vall d'Hebron hagi assenyalat una baixa transmissió de la Covid-19 d'infants a adults. Dels 89 casos dels quals l'estudi disposa de totes les dades, només en tres l'infant ha estat l'origen del contagi cap a un adult amb el qual conviu.L'estudi també assenyala que els contagis d'infants, a diferència dels adults, són "escassos i poc greus" en la seva majoria. Els quadres presentats pels casos estudiants han estat qualificats d'"inespecífics i poc greus".El responsable d'infeccions i immunodeficiències dels pacients pediàtrics de la Vall d'Hebron, Pere Soler, no ha descartat que l'índex de contagis d'infants a adults sigui més alt del que reflecteixen les dades presentades avui. Per això ha defensat la necessitat d'ampliar l'estudi. Pel que fa a l'obertura d'escoles, Soler ha instat a no dur els infants que presentin símptomes als centres i a tenir capacitat d'estudiar els casos asimptomàtics.Vergés ha plantejat un escenari de dues setmanes prèvies a l'inici del curs en les quals ha demanat "abaixar el ritme" i "tallar totes les cadenes de transmissió". "Si el virus corre a la comunitat, també impactarà a l'escola", ha avisat. La consellera ha demanat reduir l'activitat social amb amistats i familiars. Vergés ha reduït l'activitat que no cal limitar al treball i les compres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor