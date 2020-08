Mitjà posa data al pic de la segona onada

L'investigador Oriol Mitjà ja ha posat data al pic de la segona onada, i és més d'hora que tard. El màxim de contagis arribaria cap el mes de novembre o al desembre, encara que si s'aconseguís controlar l'epidèmia a les escoles podria allargar-se fins al febrer, segons ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio.Mitjà aposta per les "proves massives" com a eina de control dels contagis, així com mantenir el "distanciament social", en el qual insisteix com a element bàsic per frenar la propagació de la infecció perquè és el "que ha funcionat".En aquest sentit assegura que s'ha de tornar de forma presencial a les escoles però amb dies alterns i testant els nens cada dues setmanes amb proves ràpides i barates. Sistema que també creu que s'hauria d'aplicar en les visites a les residències de gent gran i els seus treballadors.

