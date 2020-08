Investigadors constaten que el coronavirus s'escampa per tot Catalunya

Investigadors del BIOCOMSC, el grup de recerca de Biologia Computacional de la UPC, han constatat aquest dilluns un creixement de casos aquest cap de setmana a Catalunya a causa d'un empitjorament fora de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana.Així, han atribuït aquest increment a les regions sanitàries de Lleida, Girona, Camp de Tarragona i Catalunya Central. En aquest sentit, veuen una certa homogeneïtzació a Catalunya. Al seu parer, les mesures de reducció de contactes i vida social són importants arreu del territori, perquè "només amb estudi de contactes i quarantenes no es podrà estabilitzar" la situació.En concret, el grup subratlla que Lleida va estancar la seva millora fa setmanes, i ara empitjora una mica amb molts casos actius. Aquest estancament, continuen els investigadors, es combina amb un empitjorament molt clar de Girona i de la Catalunya Central, que entren cada cop més en zona vermella. Tot i així, aquestes dues regions encara tenen menys casos contagiosos per habitant que Barcelona i Lleida.Pel que fa a Tarragona, han remarcat que no ha aconseguit estabilitzar la situació aquest cap de setmana, i això fa que pugin els casos. Té menys positius que Barcelona però més que Girona i la Catalunya Central.

