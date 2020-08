Colau reclama a Sánchez un model de finançament que «retorni» l'autonomia als ajuntaments

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el de València, Joan Ribó, reclamen un model de finançament que "retorni" als ajuntaments l'autonomia necessària per fer front a la pandèmia de forma "àgil". En un text conjunt publicat a El País, demanen al govern espanyol una proposta "realista i pragmàtica" que garanteixi els instruments "indispensables" a les ciutats per fer front a la crisi.Colau i Ribó proposen poder accedir al fons de 5.000 milions d'euros per als governs locals sense condicionar-ho a préstecs "de cap tipus". A més, consideren que cal fer efectiva aquest 2020 l'aportació de com a mínim 1.000 milions per pal·liar el dèficit del transport públic. També reivindiquen la participació "directa" de les ciutats als fons europeus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor