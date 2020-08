Sánchez reclama unitat per garantir l'estabilitat i fer front al «drama» del segle

Garantir l'estabilitat del govern per poder afrontar les necessitats d'una crisi sanitària, econòmica i social de dimensions encara desconegudes. Aquest és el principal objectiu que ha fixat el president Pedro Sánchez en un context d'incertesa que sacseja l'Estat i que esbossa una tardor de turbulències sense precedents. Conscient del que ha definit com un "drama" i el "major repte del segle" provocat per la inesperada pandèmia del coronavirus, Sánchez ha entonat una conferència inaugural del curs amb un missatge tan clar com complex: reclamar "unitat" a tot el ventall ideològic i deixar enrere "els vells clixés" d'enfrontament.L'objectiu d'aquest discurs que ha fet Sánchez davant dels principals agents socials i econòmics era insuflar moral i transmetre que el seu govern és capaç de garantir una legislatura "estable, llarga i fructífera". Però no ha amagat la complexitat per aconseguir-ho en un context en què Espanya veu reduït en dos dígits la caiguda de la seva riquesa i amb una aritmètica al Congrés que l'aboca a aliances transversals. "Espanya pot" ha estat el títol de la conferència. Ell, però, ha afegit un matís: "Espanya pot, si vol". I per voler, ha insistit que "calen molts" remant més enllà del govern i de la pròpia política.És per això que ha receptat "un nou clima polític" que fugi del context de confrontació en què s'ha instal·lat l'hemicicle del Congrés amb una dreta que no dona treva contra una coalició que va considerar "il·legítima" des del moment en què es va constituir. "Espanya ha d'entendre's amb Espanya", ha insistit, una crida que corre el risc de quedar en un prec en el desert si el PP, principal partit de l'oposició, no canvia el rumb emprès fins ara. I és que per garantir l'estabilitat, ha dit Sánchez, és imprescindible una unitat que no és sinònim d'"uniformitat" però sí que implica que cadascuna de les parts "compassi" les seves conviccions i preferències amb les urgents circumstàncies del moment.Amb les seves paraules, el president emplaça l'oposició a centrar-se en com impulsar la recuperació econòmica per elevar el PIB per sobre del 2% i en invertir els 140.000 milions d'euros dels fons europeus en comptes de continuar la seva guerra de desgast contra la coalició PSOE-Podem. Els pressupostos seran la prova de foc per al govern que capitaneja Sánchez i el principal passatge per a l'estabilitat del seu govern i de la legislatura. "És cosa de tots i no de només una part", ha advertit.En temps de terreny movedís per un virus imprevisible, el dibuix que ha fet Sánchez és el d'una disjuntiva: o el d'apostar per aquesta unitat que ha de portar associada l'estabilitat, o bé les "velles divisions". El missatge l'ha repetit com un mantra durant tota la intervenció i l'ha estès al terreny polític, però també a l'econòmic i el social.

