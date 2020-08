ERC demana a Torra consensuar el calendari electoral si es consuma la inhabilitació

ERC ha volgut iniciar el curs polític amb un missatge al seu soci del Govern, Junts per Catalunya (JxCat). Demana abandonar les "batalletes" i buscar els punts de consens per enfilar els mesos complexos que venen. I el destinatari de la petició més concreta ha estat el president de la Generalitat, Quim Torra, que aquest dilluns havia demanat a l'independentisme que no investeixi un altre president si el Tribunal Suprem l'inhabilita . Els republicans han respost a Torra que esperen pactar el calendari electoral si finalment el Suprem consuma la resolució: "Estem convençuts que el president estarà disposat a pactar tot el que vindrà amb les formacions que formen el Govern, així com amb el conjunt del moviment independentista", ha afirmat la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, en la roda de premsa d'aquest migdia.Vilalta, que ha recordat que prioritzar el consens entre independentistes permet "avançar amb més fermesa", ha ofert la "mà estesa" de la seva formació. "Segur que podrem pactar els següents passos", ha insistit la portaveu republicana en referència a Torra. ERC entén que el Govern té un doble repte aquesta tardor: combatre la pandèmia i la crisi social i econòmica que se'n deriva, i "reprendre la iniciativa" per assolir l'objectiu de la independència. Per aquest motiu, els republicans preparen la presentació d'una proposta política de futur "en els propers dies" que tindrà com a protagonistes Oriol Junqueras i Marta Rovira , tal com explicavaaquest diumenge.Vilalta també s'ha referit a la posició del seu partit sobre els pressupostos generals de l'Estat, després que la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, hagi avalat la via de Ciutadans per aprovar els comptes mentre posava en dubte la predisposició d'ERC a negociar. "Que no ens posin d'excusa si volen fer un gir a la dreta", ha dit Vilalta sobre la reflexió de la Moncloa. "Per poder continuar parlant, hi ha d'haver un clima i un context favorable, i això vol dir obrir la negociació del conflicte amb Catalunya. Ara mateix ens fa la sensació és que no hi ha aquest context", ha subratllat la secretària general adjunta d'ERC, molt crítica amb al PSOE per interpretar les paraules de Junqueras mentre el dirigent republicà continua a la presó.ERC entén que, per canviar aquest "context" desfavorable, la Moncloa podria reprendre la taula de negociació amb la Generalitat. "Hi ha d'haver el compromís ferm i efectiu que això ha de servir per avançar", ha exposat Vilalta. "Ara mateix, malauradament, no trobem aquest context. I fan falta moviments en aquest sentit", ha reblat.

