El Govern assumeix que caldrà tancar aules i escoles durant el curs

El president de la Generalitat, Quim Torra, assumeix que caldrà tancar aules i escoles durant el curs pels possibles brots que es produiran en les properes setmanes i mesos. En una entrevista al programa Els Matins de TV3 , ha situat com a "probable" aquest escenari, tot i que ha donat per fet que el curs arrencarà quan toca, és a dir, el 14 de setembre, malgrat que el risc de rebrot estigui disparat i els contagis superin els 1.000 diaris. "Hem d'aprendre a conviure amb el risc", ha recalcat el president.Torra assistirà divendres a la reunió telemàtica de líders autonòmics, i al llarg de la setmana té prevista una conversa amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la qual abordarà tant l'estat d'alarma com el subsidi per als pares amb fills a càrrec quan calgui tancar alguna escola per un brot . La setmana passada, els consellers Josep Bargalló i Alba Vergés van assegurar, en presentar els plans de la Generalitat, que no es tancarien "en cap cas" les escoles a Catalunya Un dels problemes que afronten les escoles és combinar els grups estables amb la dinàmica normal dels centres, que inclou no només l'esbarjo sinó també el menjador i les activitats extraescolars. En aquest sentit, cada vegada que es trobin grups estables diferents al centre caldrà que mantinguin les distàncies. Hi haurà més d'una hora de pati i, al menjador, caldrà no utilitzar els espais comuns de la mateixa manera que es feia abans, i això també té a veure amb les paneres o els dispensadors d'aigua.Pel que fa a les ràtios concretes, l'únic que queda clar és que hi ha d'haver un màxim de 20 alumnes per aula a la Primària, però encara no hi ha una xifra concreta en Secundària. Fins i tot hi ha una clàusula en el pla validat pel Govern segons la qual caldrà adoptar mesures si no es poden reduir les ràtios als instituts: "Quan no sigui possible reduir els grups, d'acord amb el pla propi de cada centre, s'adoptaran altres mesures preventives i de seguretat", va ressaltar el conseller Bargalló dimarts passat A les aules s'hi haurà de portar mascareta a partir dels sis anys, i s'hi faran fins a 500.000 tests entre el 15 de setembre i el 15 de novembre. L'edat d'inici de l'ús de la protecció facial es va decidir en una trobada dijous entre les conselleries autonòmiques i els ministeris d'Educació i de Salut. Tot i la voluntat d'arrencar el curs en la data marcada, ja hi ha comunitats que opten per ajornar-lo davant del ritme de contagis. A Catalunya, el risc de rebrot ja arriba a 200, el doble de la xifra que suposa perill alt.

