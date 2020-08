Catalunya suma 1.147 casos de coronavirus i manté disparat el risc de rebrot

El risc de rebrot a Catalunya continua a nivells alarmants i creixen els ingressos als hospitals. El balanç d'aquest dilluns del Departament de Salut recull un lleu descens en l'indicador del risc de rebrot, que baixa un punt i se situa en 199,56. Tot i així, l'índex continua sent elevat en aquests moments. De fet, es considera alt quan supera el llindar del 100, ara és ja és gairebé el doble.Entre aquest diumenge i dilluns ha augmentat considerablement el nombre d'ingressats, 55 més que ahir, situant-se en 699. Pel que fa a les xifres diàries, Salut notifica 1.147 casos més (en total, 131.071) i 8 morts més per la Covid-19. La pandèmia s'ha cobrat ja 13.021 vides a Catalunya des del març. A les UCI hi ha vuit pacients (137) més que fa 24 hores (129).

