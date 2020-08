Neu al Pirineu i temperatures mínimes de rècord al Montseny en ple agost

La temperatura mínima ha baixat dels 15 ºC en alguns trams del litoral, dels 10 ºC a sectors de l'interior i ha voltat els 5 ºC en algunes valls del Pirineu.



10 de les 146 estacions de la XEMA amb >10 anys de dades han registrat la seva mínima rècord d'agost pic.twitter.com/9HEya4uaJt — Meteocat (@meteocat) August 30, 2020

L’episodi de fortes pluges, que ha finalitzat avui , ha anat acompanyat d’una forta caiguda generalitzada de les temperatures, tal com ja s’havia anunciat . Així, les mínimes aquest diumenge s’han situat per sota els 5 graus al Pirineu, els 10 a l’interior i els 15 al litoral.En aquest marc, en 10 de les 146 estacions de la XEMA s’ha registrat la seva mínima rècord d'agost en els últims 10 anys. És el cas de Viladrau, on el mercuri ha caigut fins als 5,5 graus (7,1 el 31 d’agost de 2012) i el Montseny-Tagament, amb 7,3, el mateix registre que el 20 d’agost de 2005.També s’han batut rècords negatius al santuari de Queralt, a Berga (7,5ºC), Ulldemolins (9,4ºC), Banyoles (11,4ºC), Falset (11,4ºC), Sabadell (12,6ºC), Castellbisbal (13,4ºC), Parets del Vallès (13,5ºC) o Cunit (13,6ºC).

