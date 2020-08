Torra i Sánchez se citen per abordar l'aplicació de l'estat d'alarma

Quim Torra i Pedro Sánchez mantindran al llarg d'aquesta setmana una conversa bilateral sobre l'aplicació de l'estat d'alarma autonòmic i el subsidi per als pares amb fills a càrrec que no puguin anar a l'escola perquè el centre s'hagi de tancar arran d'un brot. Així ho ha avançat aquest dilluns el president de la Generalitat en una entrevista al programa Els Matins de TV3 . Els dos dirigents ja han intercanviat missatges i trucades al llarg dels últims dies, però no abordaran els detalls fins la conversa dels propers dies.Torra, en aquest sentit, espera conèixer els "detalls" de l'oferta per aplicar l'estat d'alarma per autonomies, que seria necessari -per exemple- a l'hora de restringir la mobilitat entre regions sanitàries. El president no ha descartat que s'hagi de fer servir aquest mecanisme -la setmana passada el va proposar Sánchez-, ni tampoc haver de demanar ajuda als rastrejadors de l'exèrcit que el govern espanyol ha posat a disposició dels presidents autonòmics, amb els quals se citarà telemàticament aquest divendres.El dirigent català, a diferència de la trobada del 31 de juliol, sí que assistirà a la reunió perquè té un "ordre del dia concret". Pel que fa al subsidi de conciliació, ha demanat que els pares puguin tenir accés a un mecanisme que els permeti quedar-se a casa per cuidar els fills en el moment en què calgui tancar alguna escola. Torra ja ha donat ordres al vicepresident Pere Aragonès per tal que el Govern estudiï com posar en marxa una prestació d'aquest tipus en cas que l'Estat no el posi en marxa.

