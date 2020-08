Laura Rosel obre una nova etapa a Catalunya Ràdio: «És un honor seure en aquesta cadira per moltes punxes que tingui»

Laura Rosel, a Catalunya Ràdio. Foto: Cat Ràdio

✍🏻 “El coronavirus continua posant-nos davant del mirall com a societat”. El primer #AccentRosel de la temporada https://t.co/FrE3ifRPVW pic.twitter.com/Nw0nUDUfYn — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) August 31, 2020

La veu de la periodista Laura Rosel ha despertat avui els oients de Catalunya Ràdio inaugurant una nova etapa de la ràdio pública després que Mònica Terribas -que ha estat en antena durant set temporades- deixés de forma abrupta els micròfons de la casa el juliol passat."És un honor seure en aquesta cadira per moltes punxes que tingui", ha afirmat la sabadellenca en el seu primer editorial del programa. Rosel ha explicat que té la voluntat d'acompanyar els oients en aquesta temporada "incerta". "La ràdio pública es deu a la gent. Sou l'únic motiu de ser d'aquesta casa, l'únic que importa", ha afirmat. "Caldrà preguntar, repreguntar, tenir ull crític i escoltar tothom, encara que no ens agradi el que ens diguin", ha afegit.Rosel ha volgut dedicar unes paraules a la seva antecessora, Mònica Terribas: "Alguns de vosaltres avui la trobeu a faltar, ha deixat el llistó molt amunt. Com tots els grans, té el reconeixement dels professionals i dels oients", ha agraït públicament.Laura Rosel ha estat l'escollida per dirigir El matí de Catalunya Ràdio aquesta temporada. La periodista de Sabadell ha deixat de presentar el programa Catalunya Nit per a posar-se al capdavant del matinal de la ràdio pública catalana.Llicenciada en Periodisme (UAB), va començar a fer ràdio en el periodisme local, a Ràdio Sabadell, des d’on el 2007 va fer el salt a RAC1. Durant deu anys va formar part de l’equip matinal de Jordi Basté a El Món a Rac1 i va editar l’informatiu diari 14/15, a més d’assumir la direcció de les edicions d’estiu del magazine de cap de setmana, Via Lliure. El 2017 va estrenar la nova etapa de 8tv, amb l’informatiu diari 8 al dia i només uns mesos després es va convertir en la nova cara del programa líder dels dissabtes a la nit a TV3 FAQS. El va codirigir durant un any, assolint pics d’audiència rècord (21,5%). El 2019 va començar a publicar entrevistes al diari Ara, tasca que combinava amb la presentació d’especials informatius a TV3 (8M i Segon Octubre) i amb la direcció de l’editorial d’Ara Llibres.

