Torra demana a l'independentisme que no investeixi un altre president si el Suprem l'inhabilita

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet aquest dilluns una petició a l'independentisme: no investir cap altre dirigent al Parlament en cas que, com preveu ell mateix, el Tribunal Suprem l'inhabiliti a partir del 17 de setembre. Ho ha fet en una entrevista al programa Els Matins de TV3 en la qual ha assegurat tenir "decidit" quan seran les eleccions catalanes i també què farà en el moment de ser desposseït del càrrec per part del Suprem, tot i que ha evitat concretar-ho. L'escenari que guanya més força a hores d'ara, en plena segona onada de la pandèmia , és que les eleccions no es convoquin abans que Torra acudeixi, d'aquí a dues setmanes, a l'alt tribunal."El que puc dir és que a mi cap tribunal em marcarà el calendari", ha ressaltat Torra, que ha apuntat que "no necessàriament" cal esgotar la legislatura. "És molt important vetllar pel prestigi de les institucions", ha insistit el president, que s'ha mostrat dolgut perquè es parla més de la data de les eleccions que no pas del fet que estigui a punt de ser inhabilitat per no haver retirat a temps la pancarta a favor de la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats de la façana del Palau de la Generalitat. Ha aprofitat per demanar -en un missatge extern però també intern- que ara la tasca del Govern estigui centrada en la gestió de la pandèmia i en l'obertura de les escoles del 14 de setembre.Torra no ha descartat "tornar a desobeir". "He desobeït dues vegades, no crec que sigui l'última que ho faci", ha ressaltat el president de la Generalitat, que tampoc ha concretat com deixaria de fer cas a una sentència ferma del Tribunal Suprem. "En tot allò que em sembla incompatible amb la meva consciència i la defensa a ultrança dels drets finamentals, en la meva condició de president és el meu deure oposar-m'hi", ha recalcat el dirigent independentista, que ha assegurat que parla "amb molta gent" de dins i fora de la política -inclòs Carles Puigdemont- sobre l'escenari de la legislatura.Tot i les discrepàncies existents entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC i la manca de recorregut polític de l'executiu des de finals de gener, el president ha indicat que ara existeix unitat a l'entorn de la pandèmia. "Tenim recorregut amb la pandèmia, hi hem de dedicar la màxima concentració", ha ressaltat Torra, que també ha lamentat la judicialització del pols per la marca entre JxCat i el PDECat. S'ha compromès, això sí, a que això "no distregui" l'acció del Govern, en el qual hi podrien arribar a conviure tres formacions si es concreta el trencament: Junts, PDECat i ERC.Torra i Pedro Sánchez mantindran al llarg d'aquesta setmana una conversa bilateral sobre l'aplicació de l'estat d'alarma autonòmic i el subsidi per als pares amb fills a càrrec que no puguin anar a l'escola perquè el centre s'hagi de tancar arran d'un brot. Els dos dirigents ja han intercanviat missatges i trucades al llarg dels últims dies, però no abordaran els detalls fins la conversa dels propers dies.El líder independentista espera conèixer els "detalls" de l'oferta per aplicar l'estat d'alarma per autonomies, que seria necessari -per exemple- a l'hora de restringir la mobilitat entre regions sanitàries. El president no ha descartat que s'hagi de fer servir aquest mecanisme -la setmana passada el va proposar Sánchez-, ni tampoc haver de demanar ajuda als rastrejadors de l'exèrcit que l'Estat ha posat a disposició dels presidents autonòmics, amb els quals se citarà telemàticament aquest divendres.El dirigent català, a diferència de la trobada del 31 de juliol, sí que assistirà a la reunió perquè té un "ordre del dia concret". Pel que fa al subsidi de conciliació, ha demanat que els pares puguin tenir accés a un mecanisme que els permeti quedar-se a casa per cuidar els fills en el moment en què calgui tancar alguna escola. Torra ja ha donat ordres al vicepresident Pere Aragonès per tal que el Govern estudiï com posar en marxa una prestació d'aquest tipus en cas que l'Estat no el posi en marxa.

