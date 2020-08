​Castelló i València registren les segones temperatures mínimes més baixes en un agost del segle XXI

El País Valencià ha viscut un cap de setmana que l'Agència Estatal de Meteorologica (Aemet) ha qualificat com d'ambient de "tardor", amb mínimes per sota dels 10 graus en alguns punts. De fet, l'observatori de Castelló i de l'Aeroport de València han registrat aquest diumenge les segones temperatures mínimes més baixes en un mes d'agost durant el segle XXI.A les capitals de la comunitat les mínimes han estat de 15,9 graus a Castelló, 17,7 graus a València i 17,6 a Alacant.Segons ha explicat Aemet, no és molt freqüent tenir aquestes mínimes tan baixes a l'agost, però no és el primer cop que passa. A l'observatori de Castelló només hi ha una mínima més baixa que la d'aquest diumenge en el segle XXI: 15,7 graus el 10 d'agost de 2017. A l'Aeroport de València, el precedent l'hem de buscar el 22 d'agost de 2005, amb 13,4 graus.Alguns observatoris del País Valencià han registrat mínimes per sota els 10 graus aquest diumenge: Castellfort i Fredes, 6,7 graus; o Vilafranca del Cid, 7,5.

