Arturo Vidal: «L'ADN del Barça s'està quedant enrere»

Arturo Vidal, al partit contra el Bayern.

Arturo Vidal s'ha mostrat molt crític amb el Barça i ha assenyalat a la directiva, no només als jugadors, com a culpables del fracàs d'aquesta temporada . El jugador també ha dit que "l'ADN del Barça s'està quedant enrere" i que si el truca la Juventus estaria "feliç". El migcampista ha estat descartat aquesta temporada per Koemani se l’ha instat a buscar un altre equip."Va ser molt dolorós no estar a la final i com es va donar. Abans del partit, tenia molta fe del que podia passar; però a la llarga, tot i que un vol amagar coses, l'equip no venia bé", ha dit aquest diumenge en una entrevista per al mitjà xilè La Tercera Vidal ha repassat la crisi blaugrana i ha apuntat als directius. "Clarament això no és només de jugadors, sinó que és quelcom més gran i mostra que les coses no s'estan fent bé. El club ha de millorar i fer-ho de la millor forma. Però no és fàcil, no és arribar i treure els més grans i les coses comencen a canviar", ha dit abans de valorar la necessitat d'un canvi de filosofia."El Barcelona primer ha de canviar la seva forma de pensar. El futbol ha evolucionat molt, el seu ADN s'està quedant enrere i els altres equips estan millorant en altres aspectes. El futbol en aquests moments és més físic, de més força i velocitat, i la tècnica passa a vegades a una segon pla", opina."Un equip, que jo penso que és el millor del mon, no pot tenir 13 jugadors professionals i que tots els altres siguin menors. No perquè els menors no mereixin estar aquí, però en aquest equip tenen que estar competint per qui és millor i qui té que jugar. Hi ha molts bons jugadors, tenim a Messi que és el número u i un extraterrestre, però ell necessita ajuda, necessita jugadors que millorin l'equip i donin millors resultats", ha conclòs.

