Catalunya construirà cinc hospitals per la Covid-19 a contrarellotge

Les obres per construir cinc hospitals satèl·lits a Catalunya començaran aquest dimarts, tot i que hi ha centres on ja són visibles els primers treballs preparatoris. Fonts de Salut han informat que a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí s'ha enderrocat un edifici annex, i a Lleida s'estan preparant el terreny per l'ampliació de l'Arnau de Vilanova.Les obres al Pere Virgili també començaran aquesta setmana vinent. Cada nou hospital disposarà d'un centenar de llits per a malalts de la Covid-19, amb la capacitat de ser transformats en UCI en només 24 hores.En total, s'habilitaran cinc nous espais amb unes obres que duraran unes vint setmanes. Els treballs, que ja estaven previstos abans de la pandèmia, s'han accelerat per tal de donar resposta a les necessitats del sistema de salut derivades de la pandèmia.Com ja va anunciar al juliol, en total Salut construirà cinc nous equipaments al costat de l'Arnau de Vilanova de Lleida, a Bellvitge, al Moisès Broggi, a Can Ruti i al Parc Sanitari Pere Virgili. Quan aquests espais deixin de ser necessaris pel covid-19, els centres quedaran per altres usos.

