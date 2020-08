Puigdemont recorrerà a Luxemburg si l'Eurocambra accepta el suplicatori

La defensa de l'eurodiputat de Junts Carles Puigdemont preveu recórrer al Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) si l'Eurocambra accepta el suplicatori del Tribunal Suprem. Fonts de l'equip jurídic de l'expresident i dels també eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí asseguren que optaran per un recurs d'anul·lació davant del tribunal de primera instància a Luxemburg en cas que el ple del Parlament Europeu els hi aixequi la immunitat. El TGUE ja s'ha pronunciat en el passat sobre altres recursos per un suplicatori i, per tant, l'aixecament de la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí podrà ser examinat judicialment a Luxemburg.L'amenaça de portar el polèmic suplicatori de Puigdemont als tribunals afegeix pressió al Comitè d'Afers Legals, presidit per Ciutadans, que s'encarrega d'aquesta patata calenta. Amb mig any de retard per culpa de la pandèmia, el cas dels independentistes encara ha de ser avaluat per aquesta comissió que haurà de convocar-los a una audiència pròximament.La defensa de Puigdemont compta amb jurisprudència favorable per poder exigir la revisió judicial del suplicatori. Per exemple, en el cas 'Mote contra el Parlament Europeu' del 2008, el tribunal de primera instància de la UE va declarar l'admissibilitat d'un recurs que impugnava l'aixecament de la immunitat contra l'eurodiputat britànic Ashley Neil Mote."Aquesta decisió ha de poder ser objecte d'un control de la legalitat per part del jutge comunitari", assegurava el TGUE en aquella sentència. Després d'analitzar les queixes de Mote per la suposada "manca de motivació" i consideració dels seus arguments en el procediment, el TGUE va desestimar el recurs perquè no veia proves suficients.Però abans d'arribar als tribunals, l'Eurocambra encara ha de dir la seva. La pandèmia ha alentit el suplicatori que fa ja mig any que va arribar a Brussel·les. Per ara està encallat al Comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra que emetrà la recomanació sobre l'aixecament o no de la immunitat i que, posteriorment, serà votada al ple.El comitè d'Afers Jurídics encara no ha convocat als afectats a una audiència per defensar-se, pas previ a emetre el seu informe. Per tant, difícilment el ple de la cambra votarà sobre aquesta qüestió abans de la tardor.L'eurodiputat ultraconservador i nacionalista búlgar, Angel Dzhambazki, és el ponent de l'Eurocambra pel suplicatori contra Puigdemont i Comín. Membre del Moviment Nacional Búlgar, socis de govern del primer ministre Boyko Borisov, Dzhambazki forma part del grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR, per les seves sigles en anglès) on també hi ha Vox i els nacionalistes flamencs de l'N-VA.El ponent del suplicatori és l'encarregat de redactar la proposta d'aixecar o no la immunitat. Segons el reglament de l'Eurocambra, l'afectat tindrà l'oportunitat de ser escoltat pel comitè i de presentar la documentació que cregui rellevant. Un cop passada aquesta audiència el comitè haurà de decidir sobre la proposta que se sotmetrà després a una votació per majoria simple al ple.Si el Parlament Europeu finalment retira la immunitat als eurodiputats de Junts, la justícia belga podrà estudiar la petició d'extradició que pesa sobre ells pel cas de l'1-O. Llavors, Bèlgica s'haurà de pronunciar sobre la seva euroordre, un procés judicial que aniria en paral·lel al recurs al TGUE pel suplicatori, ja que la mateixa defensa de Puigdemont admet que "no és necessari" que el magistrat belga s'esperi a Luxemburg per resoldre el cas.En qualsevol cas, mentre duri el procediment i, fins i tot si són entregats a Espanya, Puigdemont, Comín i Ponsatí continuaran sent eurodiputats mentre no hi hagi una sentència condemnatòria.

