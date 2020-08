Així obriria Oriol Mitjà les escoles

L'investigador Oriol Mitjà ha recomanat aquest dilluns assistència presencial a les escoles en dies alterns i testar els nens cada dues setmanes amb proves ràpides i barates. En declaracions a Catalunya Ràdio , Mitjà ha constatat que no hi haurà vacuna aquest hivern i que "s'espera que hi hagi transmissió a les escoles", ja que la capacitat de transmissió del virus dels nens és "semblant" a la dels adults.Al seu parer, cal testar els nens sovint, un cop cada dues setmanes, i fer proves ràpides també a qualsevol persona que vingui de fora o treballador d'una residència abans d'estar en contacte amb un usuari. També ha apostat per posar tests ràpids a les farmàcies, perquè els nens se les puguin fer abans de visitar els seus avis.Segons Mitjà, s'espera que el nombre de casos vagi creixent fins arribar a un pic al novembre o al desembre, o bé al febrer si s'aconseguís controlar l'epidèmia a les escoles. Per aconseguir-ho, ha insistit, cal apostar "pel que ha funcionat", és a dir, el "distanciament social i les proves massives".En aquest sentit, ha subratllat que no cal utilitzar les proves més sensibles, sinó d'altres més barates i ràpides.

