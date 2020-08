Més d'un centenar de persones es concentren davant un mural «censurat» a Torrefarrera

Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge al migdia davant el mural "censurat" que l'artista Cristina Dejuan havia començat a pintar dimarts a Torrefarrera en motiu del Street Art Festival. La polèmica es va desencadenar dissabte a la tarda a les xarxes socials quan l'autora va denunciar que veïns de l'edifici on pintava el mural s'havien queixat del contingut d'aquest i havien fet aturar els treballs. Dejuan assegura que ja li han censurat el seu art altres vegades però que és el primer cop que li passa amb l'obra ja començada. Per la seva banda, l'ajuntament del municipi del Segrià lamenta la situació i diu que ha ofert a l'artista altres emplaçaments per acabar el mural.La protesta per donar suport a Cristina Dejuan es va convocar el mateix dissabte a la tarda a través de les xarxes socials i ha aconseguit aplegar a més d'un centenar de persones davant l'obra, ubicada al carrer de la Mancomunitat de Catalunya. La Policia Local ha tallat el trànsit durant aproximadament una hora perquè els assistents poguessin mantenir la distància de seguretat. Al llarg de la protesta, s'han sentit crits de "Llibertat, prou censura".L'artista Cristina Dejuan ha explicat que va començar a pintar el mural dimarts i, des de llavors, "han estat dies de lluita constant" amb veïns del bloc que li van mostrar la seva incomoditat amb la temàtica del mural. "Van posar d'excusa que no era apte per a nens i que no entenien com podíem posar això a l'espai públic", ha relatat l'autora, que ha afegit que va cedir a un "primer acte de censura" per tapar dues escenes que els veïns consideraven de sexe explícit. A finals de setmana però, els veïns li van demanar que tapés la nuesa, els petons i les carícies de l'obra, peticions a les que Dejuan no ha accedit.Davant d'això, l'autora ha dit que el dissabte a la tarda l'ajuntament li va comunicar que havia de parar el mural i que li oferien dues opcions. Una era tapar el mural i començar-ne un de nou amb un nou disseny o tapar el mural i anar a un altra paret a acabar-lo. Dejuan vol que l'ajuntament li proporcioni una nou mur on poder realitzar l'obra però es nega a tapar la part ja pintada. En aquest sentit i com a motiu de protesta, el dissabte va decidir pintar una última frase a la paret on s'hi llegeix "aquesta obra ha estat censurada. Visca l'amor. Visca la llibertat". "Volia ensenyar que no havia parat aquest mur per voluntat pròpia, sinó que m'havien censurat", ha afegit.L'obra que ha desencadenat la polèmica es titula "Love is Love" i, en paraules de la seva autora, "vol trencar els tabús associats amb la sexualitat i donar visibilitat als diferents tipus d'amor que existeixen des de sempre i pels que encara avui en dia hem de seguir lluitant pels seus drets".En un escrit a les xarxes socials, l'Ajuntament de Torrefarrera ha lamentat els fets i ha explicat que ha ofert a l'artista altres emplaçaments per realitzar el mural. Expliquen que enguany l'Street Art Festival va confiar en el criteri dels artistes i no se'ls va demanar la proposta amb antelació. "Acceptem l'error de no haver-ho fet. Davant d'obres controvertides, hagués ajudat l'advertiment per part de l'artista", afegeixen.En canvi, Dejuan defensa que donava per fet que l'organització coneixia la seva obra i que va interpretar el fet de no tenir pautes prèvies com a "llibertat d'expressió". "Crec que l'street art és no només dibuixar coses boniques que poden agradar a tothom, sinó portar a l'espai públic conceptes que poden incomodar però que són necessaris per crear un diàleg que a dia d'avui em sorprèn que encara sigui tant necessari", ha finalitzat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor