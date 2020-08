Un mort més en les protestes contra la violència racial de la policia als EUA

Una persona va morir tirotejada, aquest dissabte a Portland, a l'estat d'Oregon , durant la 94a nit de protestes contra la violència racial de la policia als Estats Unit. La víctima va rebre un tret al pit a tres quarts de nou del vespre, segons informa el canal de televisió CNN. Fins ara no ha transcendit la identitat del difunt, mentre que es demana col·laboració ciutadana per trobar el responsable de la mort.Segons el diari The New York Times, la persona morta portava una gorra amb el símbol de "Patriot Prayer", un grup d'extrema dreta de la ciutat. D'aquesta manera, Tot faria pensar que l'assassinat s'hauria produït en un enfrontament directe entre antiracistes i supremacistes pels carrers de la ciutat. En un comunicat, la Policia de Portland parlava de "violència entre manifestants i contramanifestants" en el moment de l'incident.Portland, situat a l'estat d'Oregon, al nord-oest dels Estats Units, s'ha convertit en un dels principals focus de les manifestacions contra la brutalitat policial contra el col·lectiu afroamericà. Les mobilitzacions formen part del moviment Black Lives Matter, i han tingut lloc cada nit des del 25 de maig, en què va morir George Floyd, a les principals ciutats del país.

