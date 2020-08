Els Bombers efectuen una desena d'actuacions per fortes pluges a la Selva

Una convergència de vent marcada i estàtica entre la Selva i el Baix Empordà manté actius els ruixats en aquell sector.

També se'n formen de menys destacables a zones del Pirineu. pic.twitter.com/7oQNVgnk9y — Meteocat (@meteocat) August 30, 2020

Els Bombers han hagut d'actuar aquest diumenge a la tarda a causa de les fortes pluges que han caigut a diversos punts de la comarca de la Selva. A partir de les 17 h, el cos ha rebut una desena d'avisos de veïns que avisaven d'incidències sobretot relacionades amb la inundació de plantes baixes, esllavissades i arbres caiguts.Les actuacions han tingut lloc principalment als municipis d'Hostalric i Caldes de Malavella. També s'han rebut trucades per l'aixecament d'algunes tapes de clavegueram de la via pública per l'acumulació d'aigua. D'altra banda, a la C-35 a Hostalric, s'ha intervingut per tallar un arbre que estava a punt de caure. Tal com mostren les imatges inferiors, els aiguats, molt localitzats, han descarregat amb molta força.

