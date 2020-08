Neixen les 10 últimes cries del niu de tortuga careta de Barcelona

Les cries al niu de la Mar Bella Foto: Fundació CRAM

Un total de 10 cries de tortuga careta han nascut la nit d'aquest dissabte del niu localitzat a la platja de la Mar Bella. Després que aquests últims exemplars fossin alliberats al mar, l'eclosió del niu ha arribat a la seva fi. Tècnics del Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM) han analitzat els cinc ous que faltaven per obrir-se: quatre no tenien recorregut i al cinquè hi havia una tortuga viva que ha estat traslladada al centre.Durant les últimes setmanes, al niu hi han nascut 56 cries dels 60 ous que hi havia. D'aquestes, 42 han estat alliberades al mar i 14 es troben repartides al centre de recuperació i al Zoo de Barcelona per a ser criades en captivitat. El niu es va localitzar la nit del 15 de juliol amb 77 ous, 60 dels quals van deixar-se a la platja, que va ser vallada i vigilada les 24 hores.

El niu, situat a la Mar Bella de Barcelona, es va localitzar la nit del 15 a 16 de juliol, després que dimarts 14 de juliol es veiés una tortuga per la zona, de manera que els tècnics de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat i la Fundació CRAM , van avaluar les condicions del niu i el van obrir per traslladar 17 dels 77 ous. Dels nou que es van portar al CRAM, n'han nascut cinc més, mentre que els vuit que hi ha al zoo segueixen en incubació.

🐢 A la inspecció del niu de la tortuga marina que ha post a la platja del Bogatell de Barcelona, hi hem localitzat 77 ous 🥚. D’aquests, 60 es quedaran a la platja i 17 han anat al @crampress. @mediambientcat @FaunaMarinaCat @carettaalavista @agentsruralscat @bcn_ajuntament pic.twitter.com/BUQ3bBBP1X — Territori (@territoricat) July 15, 2020

