Aragonès demana al PSOE i Podem que «prenguin una decisió» sobre si pacten amb ERC o Cs

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha instat el PSOE i Podem a prendre "una decisió" sobre si volen el suport de Cs o d'ERC durant la legislatura. En declaracions a la premsa des d'Altafulla, Aragonès ha dit que "està a les seves mans" decidir "com enfocar" la resolució del conflicte amb Catalunya i "la sortida a la crisi social de la pandèmia"."Nosaltres hem estat molt clars des del principi", ha dit Aragonès en referència a ERC. Sobre el rol dels republicans en els comptes espanyols, Aragonès ha dit que "perquè hi hagi segons acords, els primers s'han de complir", en una referència a la taula de diàleg."Des d'ERC no renunciem de cap manera a una resolució democràtica del conflicte de Catalunya, ho posem al costat de la gestió dels efectes de la pandèmia", ha dit.I en aquest sentit, ha insistit que el suport dels republicans als pressupostos generals estarà condicionats a la resolució política del conflicte català: "No podem oblidar el repte de començar a solucionar políticament el conflicte, amb reconeixement democràtic, dret autodeterminació i amnistia", ha remarcat Aragonès. Així mateix, ha demanat a Pedro Sánchez i Pablo Iglesias que triïn entre les "polítiques neoliberals de retallades" i la "repressió" que considera que representa Ciutadans o el suport dels republicans.Pel que fa a la baixa del partit de diversos membres del PDECat a causa de la lluita pel control de les sigles de JxCat, el republicà no ha volgut posicionar-se i ha dit que respecta els processos interns de cada formació. En paral·lel, ha tornat a exigir al govern espanyol que reguli la prestació del permís retributiu per aquelles famílies que s'hagin de quedar a casa a cuidar dels seus fills, si es veuen obligats a fer la quarantena. "Si el govern espanyol no es veu capaç o no té la voluntat política de portar a terme aquest permís, que ens transfereixi els recursos.", ha reclamat.

