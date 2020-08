Kid being brought up into the sky by a kite today in Taiwan pic.twitter.com/MABPEgXuLy — The Unexplained (@Unexplained) August 30, 2020

A kid in Taiwan accidentally got latched onto a kite. Fortunately the kid is safe. pic.twitter.com/ftLsyglxBd — Toon Seri Anthraxxxx (@anthraxxxx) August 30, 2020

Una nena de 3 anys va fer viure als seus familiars i coneguts els segons més llargs de les seves vides. La criatura estava jugant a Taiwan amb un estel quan de cop va sortir volant a una altura considerable.Durant el vol, la nena va mantenir-se enganxada a l'estel mentre, a terra, les persones que l'acompanyaven esperaven amb els braços a punt per recollir-la en el moment de la caiguda. Després de diversos tombs bruscos per l'aire, la nena va baixar per un cop de vent i la van poder agafar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor