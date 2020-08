VÍDEOS El temporal s'acarnissa amb l'oest de Mallorca

Cap de fibló a Banyalbufar pic.twitter.com/VN4jj13TCX — meer (@mariiadarder) August 29, 2020

L'últim cap de setmana d'agost, com ha passat a Catalunya, han dut a Mallorca fortes pluges i tempesta acompanyades pel vent i la calamarsa. Malgrat que el temporal es va deixar veure a tots els racons de l'illa, l'oest d'aquesta, a la Serra de Tramuntana, es va manifestar amb més violència en forma de cap de fibló, un violent temporal provinent del mar que va causar importants destrosses a Banyalbufar i el Port des Canonge.Segons ha declarat l'alcalde Banyalbufar als micròfons de la televisió de les Illes, el Consistori estudia sol·licitar que el municipi es consideri zona catastròfica per accedir a ajudes i així reparar una llista de danys "inacabable". En aquest sentit, apunta que el fenomen meteorològic "ha modificat per complet" la fisonomia del paisatge i també ha explicat que teulades, parets i marges d'edificis també han resultat danyats. Desenes de vídeos i imatges a xarxes socials així ho demostren.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor