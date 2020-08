El sindicat USTEC es queixa que hi ha «pocs mestres» i avisa que les escoles «no duraran gaire» obertes

El sindicat USTEC, majoritari entre el professorat, es queixa que "s'han nomenat molt pocs mestres" i que "els reforços no arribaran fins al 7 de setembre". En una entrevista a RAC1, el portaveu del sindicat, Ramon Font, ha avisat que les escoles "no duraran gaire" obertes si no es fa amb "taules amb dos metres de distància i mascaretes bones". Al seu parer, "cal gastar-se els diners" i calen "40.000 docents més: 20.000 a primària i 20.000 a secundària". Per la seva banda, el director general de Centres Públics, Josep González-Cambray, replica que hi haurà prou docents "per atendre els alumnes". A més diu que veu bé fer extraescolars amb seguretat encara que es trenquin grups estables.Ramon Font recorda que es van "prometre 3.500 mestres per l'escola pública perquè hi hagués ràtios per sobre de 25 alumnes" i destaca que "per tenir la mateixa capacitat de servei que teníem el 2010, abans de les retallades, en necessitaríem 8.000". De fet, a parer seu, el 2010 "estàvem més ben preparats" que ara. "Nosaltres demanem 40.000 docents més: 20.000 a primària i 20.000 a secundària", ha detallat tot reconeixent que "el que és difícil és pagar-ho".Per la seva banda, González-Cambray creu que "no falten tants professors" com denuncia USTEC i assegura que "la situació no és pitjor que el 2010". "La ràtio mestre-alumne és de 16 al nostre país, i ha anat baixant els darrers anys", afirma tot reiterant que hi ha "prou mestres per atendre els alumnes". En aquest sentit ha explicat que invertiran "370 milions d'euros per incorporar 8.000 treballadors educatius" a les escoles.El portaveu d'USTEC posa en dubte que el Govern tingui intenció real d'obrir les escoles i es pregunta si tot plegat no és més que "pura cosmètica". A més, sosté que la idea de fer "grups bombolla" implica "polir-se" els mestres especialistes, com ara els d'anglès o música, i avisa que "aquest model només funciona al cap dels experts".De la seva banda, el director general de Centres Públics està convençut que els grups bombolla sí que funcionaran i recorda que són una recomanació dels experts. Remarca que el fet que siguin "estancs" és més determinant que no pas si a cada aula hi ha 20 o 25 alumnes. A més diu que no és cert que no hi hagi prou professors i garanteix que tot el personal tindrà material de protecció.Sobre els mestres i professors vulnerables, com les dones embarassades, González-Cambray ha explicat que se'ls està fent una avaluació mèdica i que sabran si han d'anar a l'escola o no abans que comenci el curs. "Si no hi poden anar, agafaran la baixa i es posarà un substitut", ha avançat.Paral·lelament, Educació també insisteix que, tot i que la prioritat és fer ensenyament presencial, hi haurà equipaments informàtics per fer-ne a distància si fa falta. Finalment, Gonzàlez-Cambray ha reclamat a l'Estat que busqui una fórmula per garantir que els pares que s'hagin de quedar a casa perquè els seus nens s'han hagut de confinar tinguin algun tipus de cobertura.

