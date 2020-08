Wuhan reprendrà les classes sense mascareta obligatòria aquest dimarts

Gairebé 1,4 milions d'estudiants d'educació infantil i primària reprendran les classes aquest dimarts, 1 de setembre, amb noves mesures de prevenció i control epidemiològic a Wuhan, origen de la pandèmia global de coronavirus. La principal novetat és que la mascareta no serà obligatòria.Les autoritats municipals han informat així de la reobertura de 2.842 escoles infantils i col·legis en els quals no serà obligatori l'ús de mascareta, però sí que hauran de portar-la a sobre en tot moment, ha explicat en roda de premsa el sotsdirector de la Regidoria d'Educació de Wuhan, Wang Chifu.Entre les mesures adoptades s'ha impartit formació sobre prevenció epidèmica al personal, tal com ha apuntat un responsable de centre de control i prevenció de malalties de Wuhan, Li Junlin. A més, els centres estaran permanentment comunicats amb un hospital de referència i s'establirà un "canal verd" per a l'atenció urgent a estudiants, ha destacat Li.

