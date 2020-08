La Lliga dona la raó al Barça i anuncia que no donarà Messi de baixa si no paga la clàusula

Nota informativa. — LaLiga (@LaLiga) August 30, 2020

La Lliga s'ha posat al costat del Barça en el cas Messi. La competició presidida per Javier Tebas ha analitzat el contracte de l'argentí després de les "diverses interpretacions publicades en mitjans de comunicació" des que va demanar sortir del club a cost zero.Segons manifesta la Lliga, el contracte de Messi "es troba actualment vigent i compta amb una clàusula de rescissió" en cas que el capità del Barça vulgui extingir-lo de forma unilateral.D'aquesta manera, la competició ha anunciat que no efectuarà el tràmit per donar de baixa el jugador si abans no paga la clàusula de 700 milions d'euros que contempla el seu contracte.

