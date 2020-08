El Col·legi de Metges de Barcelona insta partits i entitats a evitar fer actes que puguin ser «massius» per la Diada

manifestar-se és un dret fonamental. Però, demano als partits i entitats que de cara a la Diada evitin convocar concentracions, i actes que puguin esdevenir massius. Les celebracions o reivindicacions enguany han de ser diferents. Ens hi juguem molt.

Jaume Padrós@combarcelona — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) August 30, 2020

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha instat aquest diumenge als partits i entitats que "evitin convocar concertacions i actes que puguin esdevenir massius" per la Diada. En una piulada, Padrós ha assegurat que "les reivindicacions o celebracions enguany han de ser diferents"."Ens hi juguem molt", ha avisat, coincidint amb un dia en què s'han notificat 1.527 nous casos de Covid-19 i 9 morts més. El risc de rebrot està en un nivell "molt alt" i ja ha superat el llindar del 200.Davant la situació provocada pel coronavirus, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han hagut d'optar per un model mixt, amb actes virtuals i presencials. A més, els organitzadors han establert diverses normes per les concentracions físiques.La mascareta i la distància de dos metres entre manifestants seran obligatòries en tot moment. També es delimitarà l'espai amb controls d'accés i el número d'assistents i es tancaran els accessos al transport públic més propers des de dues hores abans fins a dues hores després per evitar aglomeracions. Pel que fa a pancartes i d'altres objectes, no es podran compartir entre els assistents.

