Investiguen un mosso per passejar nens amb el cotxe policial a la Mina

Els @mossos investiguen internament aquestes imatges: un cotxe patrulla passeja menors al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs mentre alguns dels nens fins i tot parlen per l'altaveu del vehicle. Oficialment diuen que s'ho estan mirant per si se'n deriven responsabilitats. pic.twitter.com/cCkvxRAmwq — Anna Punsí (@punsix) August 29, 2020

Tal com recull la periodista de SER Catalunya Anna Punsí en un vídeo compartit al seu compte de Twitter, diversos nens fan torns per pujar al vehicle, i algun, fins i tot, parla pel megàfon.

Els Mossos d'Esquadra investiguen un agent per haver passejat diversos nens amb el cotxe policial. Fonts del cos detallen que els fets haurien tingut lloc "fa un parell de mesos" en una plaça del barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. La policia catalana hauria tingut constància del succés aquest dissabte després que se'n publiqués un vídeo a xarxes socials.En aquest sentit, els Mossos expliquen, en declaracions a Europa Press, que "d'entrada, si no és per quelcom excepcional, ningú hi pot pujar" als cotxes policials. Per això, informen que s'estan realitzant gestions internes que es derivaran en "les responsabilitats necessàries".

