L'alcalde de Vilafranca, sobre la cercavila improvisada: «Era molt difícil de controlar i evitar»

L'alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, ha admès que els va sorprendre la cercavila improvisada que es va muntar ahir dissabte en alguns carrers de la població. "Vilafranca estava plena de gent malgrat haver-ho suspès gairebé tot i era molt difícil de controlar. Ara hem d'evitar que torni a passar", ha afirmat Regull 24 hores després als micròfons de RAC1."Vilafranca té 400 carrers. Com ho controles això? L'activitat estava a molts carrers, amb gent, amb sons i olor de festa major. No hi havia aglomeracions però en qualsevol moment es pot muntar un ball esporàdic", ha continuat l'alcalde de la capital de l'Alt Penedès, que reconeix que encara no saben qui va organitzar la festa no autoritzada als carrers."Desconeixem com es va organitzar i encara no hem identificat cap responsable de la festa improvisada. Ho rebutgem, estem indignats, i ja hem anunciat que prendrem totes les accions legals contra els organitzadors que ho van muntar", ha insistit Regull, que ha recordat que es volia fer una petita festa major simbòlica en què es poguessin fer balls amb aforaments controlats. "Hi vam renunciar perquè les pròpies colles dansaires es van manifestar en contra de fer-ho d'aquesta manera", ha comentat l'alcalde de Vilafranca, que ha optat per acabar de suspendre tots els actes oficials previstos per aquest diumenge, dia gran i diada de Sant Fèlix."Què ha comportat tot això? Que avui teníem previst fer dues recepcions a l'Ajuntament: una de les colles castelleres i una altra dels balls de la festa major. Però ho hem anul·lat per evitar aglomeracions", ha avançat Regull. "És una llàstima perquè les persones irresponsables que han mogut això, de manera independent de l'ajuntament i dels administradors de la Festa Major, ens ha condicionat", ha lamentat el batlle. "S'ha d'entendre que estem en una pandèmia i que, per molt que ens estimem la Festa Major, aquest any no n’hi ha. Això s'ha d'entendre, encara que costa", ha conclòs Regull.

