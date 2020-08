VÍDEO Una baralla a la platja de Llafranc acaba amb un ferit per impacte de casc de moto

Una pilota de #voleiplatja ha acabat en una taula d'un restaurant a #llafranc. La gent está molt alterada. Mireu quina batalla campal s'ha muntat. #Nerviosisme pic.twitter.com/DpPE8CyqkS — Dr.N.VidalEstrany (@narcisvidal7) August 29, 2020

La Policia Local de Palafrugell investiga una baralla que va acabar amb una persona ferida després de rebre d'un cop amb un casc de moto aquest divendres. Els fets van tenir lloc divendres a la tarda a la platja de Llafranc quanun grup de persones que jugaven a vòlei a la sorra es va barallar amb un altre grup. Fonts consultades perapunten que l'agressor és propietari d'un dels locals de primera línia de mar.En un vídeo publicat a les xarxes, es veu com una dona s'encara als banyistes i just després apareix un home amb un casc que agredeix un altre dels presents. Un agent present al lloc dels fets va identificar els implicats. La Policia Local va interrogar aquest dissabte a una de les parts i aquest diumenge ho farà amb l'altra, segons han confirmat fonts municipals a l'ACN.Testimonis apunten a xarxes socials que una pilota havia anat a parar a la taula d'un restaurant del passeig marítim. El presumpte agressor, en una publicació a Instagram, s'ha disculpat per uns fets "que no l'enorgulleixen" i al·lega "insults i amenaces" a la seva mare després que els recriminés haver tirat dues pilotes a la terrassa del local.

