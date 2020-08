El repte d'obrir les escoles: com l'afronten els països europeus?

Al Regne Unit només falten per obrir les escoles angleses i gal·leses, després que ja ho fessin les escoceses i nord-irlandeses l'última setmana d'agost. El govern britànic insta els centres a ampliar les mesures d'higiene i l'ús de mascareta queda fixat tan sols a secundària i en cas de no poder mantenir la distància social. En zones molt afectades el seu ús serà obligatori. En cas de dos casos en un centre, es considerà un rebrot, i les autoritats sanitàries podrien tancar l'escola.



Dubtes a Itàlia



En el cas d'Itàlia, l'inici del nou curs està programat pel 14 de setembre. Tot i això, la reobertura és incerta a causa dels dubtes d'algunes regions que demanen ajornar la data per la falta de garanties. Les autoritats sanitàries encara discuteixen el protocol sanitari que seguiran les escoles.



Segona reobertura sense mascareta obligatòria als països nòrdics



Després de reobrir les escoles durant el confinament, Dinamarca i Noruega enceten aquesta setmana un nou curs marcat per la mateixa fórmula amb què es van convertir, mesos enrere, en els primers països a obrir: entrades per torns, rentat intensiu de mans, neteja i desinfecció d'espais, classes reduïdes i distància social.





L'estiu va acostant-se al seu final i arriba una atípica tornada a les aules, que enguany estarà marcada per la pandèmia i les mesures dels governs per a frenar-ne l'expansió a les escoles. Mentre a Catalunya el curs començarà el 14 de setembre, els alumnes de la majoria de països europeus ja van a l'escola des de setmanes enrere. A França i Bèlgica comença aquest dimarts 1 de setembre, a Itàlia, en canvi, hi ha més incertesa a causa per les reticències a l'obertura per part d'algunes regions. Com afronten l'inici del curs alguns països europeus?D'aquesta manera, tot i el repunt de contagis dels últims dies, França tira endavant el nou curs escolar, que arriba acompanyat de fortes restriccions. Els professors i alumnes majors d'11 hauran de dur mascareta. La distància de seguretat als centres no és obligatòria, com tampoc ho és la barreja entre grups escolars. Tot i això, es recomana limitar les trobades d'estudiants de diferent curs.Malgrat el repunt de contagis en l'última setmana, el govern francès s'ha negat també a posposar el nou curs escolar que, això sí, anirà acompanyar de restriccions. Professors i alumnes majors d'11 anys hauran de portar mascareta en tot moment, però la distància no serà obligatòria a les aules o altres espais tancats si no és "materialment possible". Si bé França no prohibeix la barreja entre grups escolars, recomanen limitar les trobades entre estudiants de nivells diferents.A Bèlgica, cada regió estableix les seves normes per a la reobertura de les escoles. A Valònia, la part francòfona, la mascareta serà obligatòria entre els alumnes de secundària i qualsevol aula seria tancada si s'hi detectessis almenys dos contagis. A Alemanya, les restriccions per prevenir els contagis de Covid-19 a les escoles també depèn de cada land. Alguns han imposat l'ús obligatori de mascareta, i d'altres no. A Holanda, dur mascareta a classe tampoc serà obligatori, però alguns centres la recomanen als seus alumnes.

