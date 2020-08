Desallotgen una festa il·legal amb més d'un centenar de persones a Viladecans

Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Viladecans han desallotjat aquesta matinada una festa il·legal on hi havia més d'un centenar de persones que anaven sense mascareta i que no mantenien les distàncies de seguretat. Segons ha pogut saber l'ACN, la policia local de Viladecans i els Mossos han actuat després que s'informés que hi havia una concentració d'entre 100 i 120 vehicles a l'aparcament de la reserva Remolar-Filipines.Els Mossos d'Esquadra han informat que la festa es va convocar a través de les xarxes socials i que els agents van denunciar 95 persones per incompliment de les mesures sanitàries pel coronavirus.Les persones denunciades s'havien agrupat a la zona per beure alcohol a l'aire lliure.L'actuació policial, passada la mitjanit, va implicar sis agents de la policia local de Viladecans, 5 mossos de la ciutat, dos patrulles més d'altres comissaries i una furgoneta dels ARRO.

